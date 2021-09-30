北市都市設計審議委員會今審議台北雙子星開發案，委員認為公益空間城市美術館、展演空間規畫應再思考，並應與周遭古蹟景觀呼應。都審會主席、都發局長黃一平裁示，同意大方向結構設計，決議下次再討論環境補償、環境公益性。

台北車站特定專用區C1／D1雙子星開發案歷經5次流標，前年北市捷運局與藍天宏匯團隊簽約，總投資金額達606億，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等，今進入都審階段。

開發單位報告指出，會做對相當公益性的活動，與周邊景觀整合，環境補償措施包含認養19年交六、交八廣場、台高鐵通風塔減量、綠色友善措施、城市美術館、國門客廳、周邊道路重新調整等。

有委員指出，希望公益性加強，兩個重要公益空間很可惜，包含11樓城市美術館方位，可考慮面向北門甚至北車等，而3樓展演空間雖有漂亮落地窗，但看出去是天橋的高度，應看出去有城市的景觀，對外的關係應再思考。

她建議，商場空間不需要對外，把對外最好空間也留給公益性空間，用最大的公益性角度，不一定必然將商場放在人最容易到達的地方。

還有委員說，鐵道博物館與雙子星變成「兩個量體的堆積」，應在廊道、基座、材質做論述上的呼應，看起來是非常不對等的量體空間關係，蠻突兀的。

另一名委員表示，台北北門是國定古蹟，現在博愛路2到8號是市定古蹟，周圍還有私人美術館、歷史建物，甚至有國定古蹟中山堂，這是在重要的節點創造新的歷史，建築物本身就是藝術品，現在恐欠缺美感，應多下功夫。

委員強調，非常難得有一個基地有五個古蹟在周邊，應整體規畫，「唯有尊重歷史，這個地方才會真正成為台北」。有委員說，不是創造一個平台人就會過來，必須要有很多室內空間延伸，室內空間退縮、釋放出來，讓旁邊活動有連結。

黃一平表示，對於市民大道10公尺帶狀開放空間，用斜撐的方式結構設計、D1建築高度為369米、C1為289米，建築量體的對角線超過70公尺，均全數確認，交六、交八廣場請捷運局與公園處尊重周遭景觀提案。

黃說，委員對於空間規畫配置、周遭環境影響的建議，應回去再補足，裁示環境補償、環境公益性條件下次規畫提出。