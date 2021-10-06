桃園市消防局第二大隊青埔分隊義消副小隊長邱益森，有感於消防同仁工作壓力大，化身為園藝達人，帶領消防隊員將原本青埔分隊平凡無奇的花圃，一步步打造成日式禪風庭園風格的花草世界，連路過的民眾都忍不住停下腳步多欣賞幾眼。

46歲的邱益森從事冷凍空調工作，而他興趣廣泛，除過年過節會製作糕點分送弱勢及消防同仁外，這次更發揮園藝專長，利用休假時間到青埔分隊做園藝，從土地翻新到裝置藝術造景都出自他手，其中的流水噴泉更是自己灌水泥定型製作，前後共耗時兩個月。在尚未完工時曾經遇到颱風來襲，他馬上邀集朋友趕來分隊進行固定作業，在黑夜裡打著大型照明燈尋找固定點將花圃內固定好，花了非常多的心力只想做出美麗的花圃。

除日式庭園外，青埔分隊四樓陽台的多盆花圃也都從新翻土布置，甚至在冬天可以看到晚櫻開花，邱益森說，消防隊員平時處於高壓、高危險工作環境，尤其這兩年的防疫工作，很容易就罹患創傷後壓力症後全，消防隊是隊員的的第二個家，不遺餘力打造舒適的生活環境，希望讓大家有身心可以放鬆的空間。

青埔分隊分隊長林玪妙說，防疫期間，消防人員站在第一線擔任抗疫英雄，雖出勤專案勤務裝備皆是最高規格，仍不免擔心把病毒帶回家，心理的壓力是平常人無法想像的，很感謝邱益森在工作忙碌之餘，撥空至分隊協助廳舍美化，大家都能感受到綠意盎然帶來的愜意。