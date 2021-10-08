中國國家主席習近平今天與日本新任首相岸田文雄通電話。習近平說，中日要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題。這是中日兩國領導人時隔逾一年的首次電話會談。上一次是去年9月，習近平當時與日本前首相菅義偉舉行電話會談。

新華社報導，習近平指出，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。

習近平稱，雙方應該加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水平的優勢互補和互利共贏。雙方應該踐行真正的多邊主義，本著各自根本利益和人類共同利益，弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展。祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積極參加明年2月北京冬奧會。

岸田文雄表示，當前國際和地區形勢下，日中關係正在邁入新時代。日方願同中方一道從日中關係歷史中汲取重要啓示，以明年日中邦交正常化50週年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。雙方應該通過對話管控分歧。日方願同中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗擊新冠肺炎疫情、氣候變化等重要國際地區問題密切溝通合作。日方期待北京冬奧會順利召開。

岸田文雄本周一正式當選為日本第100任首相。習近平當天致電岸田文雄祝賀。中國國務院總理李克強亦致電祝賀岸田文雄當選日本首相，表示雙方應該維護政治共識，加強交流合作。