前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，判刑3年8月定讞，須入監服刑。據了解，最高法院14日已將定讞判決卷宗，送達台北地檢署，檢方已啟動防逃機制，並調閱資料準備發監，最快可能會在本月底前執行。檢方因趙建銘目前住居所在台南，除趙建銘主動聲請囑託到台南地檢署執行外，也不排除主動囑託台南地檢署執行科代執行趙發監。

趙建銘因涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙判刑3年8月定讞，趙建銘須入獄。

同案被告趙建銘的父親趙玉柱當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月，全案定讞。已通知檢方啟動防逃。

據指出，當年起訴本案的台北地檢署今天已接到最高法院定讞案件卷宗，除啟動防逃機制外，另已調閱趙建銘的戶籍、刑事紀錄資料，作為發監前的準備。但由於趙建銘目前住居所在台南市，因此檢方不排除囑託南檢代執行發監。

依《檢察署辦案期限規則》21條規定，刑事案件須囑託他法院檢察署檢察官執行者，應於收案或接受聲請書狀後五日內為之。因此北檢今天已收案，若決定囑託南檢執行，最快本周、最晚下周二前囑託南檢，而南檢則須在在3天內函覆。

除北檢主動囑託南檢外，趙建銘本人及妻子陳幸妤也可以在接到北檢執行通知書後，以方便受刑人到案執行為由，檢附戶口簿影本或其他證明文件，具狀向北檢聲請請求囑託南檢執行，經北檢審核准許後，會將執行案件資料函請南檢代為執行並副本通知趙建銘等聲請人。

台開案起因2005年，趙建銘受邀到三井日本料理與蘇、游等人吃飯 ，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。全案歷經長達16年的爭訟，終於在今天全案定讞。