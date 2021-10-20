基隆市前議員韓良圻涉嫌收受工程賄款、詐領助理費，其大兒子韓東叡、小兒子現任議員韓世昱也捲入其中，今晚檢方複訊後，聲押韓東叡、韓世昱30萬元交保，晚間9點多步出地檢時，僅表示配合調查，母親在旁則喊冤，「全家都被操」；疑掛名簡姓及楊姓助理各5萬元交保，韓良圻則偵訊中。

據了解，韓良圻涉嫌於任職議員時，以年約40歲簡姓、楊姓友人為人頭，詐領多筆助理費，他與大兒子、小兒子韓世昱也疑似藉工程收受賄款，不法所得近千萬元。檢方昨上午指揮調查局北機站、基隆站持搜索票，搜索其服務處、住家等5處地點，將涉案5人帶回偵訊。

韓良圻、韓世昱、韓東叡3人接受調查時，皆否認犯行。檢方以韓東叡涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押禁見；韓世昱則約晚上7點多從市調站被送到地檢署，檢方複訊後，諭知30萬元交保，他晚上9點半步出地檢大門，僅回應配合司法調查，韓媽媽在旁則說，真的很冤望，全家都被操。韓良圻約8點40分抵達地檢，面對媒體詢問，他僅回答自己是來陳情。

簡男、楊男複訊後，檢方諭知5萬元交保。楊姓男子母親8點多到地檢辦理手續，她表示，兒子已離開韓氏父子檔服務處約2至3年，不知道為什麼會有調查站人員到家中搜索近2小時才離開，家裡被翻得亂七八糟。