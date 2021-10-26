前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱，因台開內線交易案分別遭判刑3年8月、4年定讞，同案被告台開前董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一也遭判刑。4人原訂今（26）日趙建銘昨提早向臺中地檢署報到，蘇、游則於今早赴臺北地檢署報到，趙玉柱則將前往臺南地檢署報到。

蘇德建今赴北檢報到時，準備一份「台開案的真相」新聞稿，向媒體表示，他買1700萬的股票放11個月，被判刑8年8月，因速審法減為4年4月，而在本案只要有人買1張股票，就是被判7年以上，希望社會輿論可以公評，思考司法有沒有改善的空間。

游世一則是在昨天向媒體表示，三井宴當天並沒有講任何訊息，且我國法律不夠周延，對於犯罪所得計算也不一致，難怪司法被說初一、十五不一樣，「我希望我是最後一個受害者」。

趙建銘因涉臺開內線交易案，檢方起訴求刑8年，全案歷經臺灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，訴訟期間長達16年，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙建銘判刑3年8月定讞。

另外，趙父趙玉柱利用內線消息買入股票，獲利高達3000多萬元，考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一則分別被判刑3年8月、4年4月。