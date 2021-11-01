吳建豪於《這就是街舞4》總決賽演出。（環球提供）

吳建豪曾是大陸節目《這就是街舞》第二季的明星隊長，他在節目中以強大的舞蹈功底以及豐富舞種，駕馭能力不僅收獲無數觀眾認可，也影響了很多街舞選手和街舞愛好者。日前《街舞4》總決賽現場，吳建豪身穿牛仔外套亮相，與曾經是「吳俠聯盟」的過往隊員們，一起完成一場舞台秀，紫色光波下的舞台氛圍活力滿滿，超強的卡點表演展現出絕對的身體控制力，與現場的燈光、舞台LED動畫的設計配合天衣無縫。

演出結束後，吳建豪開心地與本季各位明星隊長寒暄，大開明星隊長韓庚玩笑，兩人正好「撞衫」穿上同款牛仔外套，吳建豪笑稱：「我們是不是不小心穿到情侶裝？」不僅表達對《街舞》節目的祝福，表示看到這麽多精彩的表演十分開心，吳建豪也在社群平台發文：「再次回到街舞的舞台，想起以前我和吳俠聯盟的隊員們一起拼搏的日子，真的很享受這個舞台，謝謝編舞師和所有的幫跳舞者，這幾天我們一起經歷了許多不可思議的事。」

吳建豪接下來即將參加一檔全新綜藝節目，和很多哥哥們一起「追光」，並且新專輯已籌備完成、即將和大家見面，堪稱「雙喜臨門」，他表示：「很開心有新的東西可以送給大家。」得知好消息的粉絲則紛紛表示「十一月真是驚喜滿滿的一月」、「天生為舞臺而生！工作狂魔阿豪也要注意休息啊」，十分暖心。