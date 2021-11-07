閒慮の烏鴉以創作曲〈放輕鬆〉最終勝出獲金唱片的結業證書。（17LIVE提供）

療癒歌姬林凡及製作人游政豪（Roger）擔任17LIVE進階音樂課程導師近1個多月，幫麗茲Liz、拉拉Lah、Vita菲、全先生、閒慮の烏鴉等5位上在音樂方面表現優異的17LIVER，讓他們在音樂及創作領域能有更深入的了解及學習。日前進行五位學員進階音樂課程結業總考核成果發表，林凡親自對學員們創作及改編歌曲的演唱進行考核評分。

21歲仍是表演科系學生的全先生，音樂潮人物課程期間常表現出對老歌的喜愛，最終成果驗收時，選唱1995年的台語老歌〈繁華攏是夢〉，雖然不見對唱的女聲現身，全先生深情對唱模樣動人，原來對唱的女聲是他的阿嬤事先進錄音室錄唱好的。

全先生說：「因為我從小聽我阿嬤唱歌長大，到現在還在聽，我覺得她一定是很想要站在舞台上，但她就沒有那個機會，我很希望用這個機會，算是幫她完成一個夢想。」全先生說阿嬤65歲了，坦言自己年少時跟阿嬤的爭吵叛逆樣樣沒有少，但愛不會改變，「要說阿嬤影響了我什麼，我會說她教我怎麼保持善良。」導師林凡也受全先生孝順的心意及祖孫對唱歌聲感動。

擅長音樂創作、留著一頭長髮的音樂LIVER閒慮の烏鴉（張壹翔），19歲就開始玩團跟駐唱，投入音樂創作工作已超過12年，音樂人身份之外還開了一家充斥著玩具及生活老物的「託夢玩具Café Bar」。

7月開始加入17LIVE挑戰直播，烏鴉說因為疫情店也不能開也不能做別的事情，覺得往直播平台去是好事，因為以前在別的地方唱歌，會不敢唱自己的創作，因為台下的觀眾沒有那麼喜歡聽他們沒有聽過的歌，「但我在這個直播平台上，我就很願去唱自己的歌」。

林凡親自考核驗收的成果發表，閒慮の烏鴉以創作曲〈放輕鬆〉最終勝出獲金唱片的結業證書，贏得錄製及正式上架歌曲作品獎勵，烏鴉說這首歌是他在近期的忙碌與焦躁下，還能保有放輕鬆的精神寫下的，「我認為放輕鬆是一個念頭的轉換，也正是都市人的一個常態，希望大家聽到我的歌時，都能如同歌名一般帶給人放輕鬆以及療癒的力量！」