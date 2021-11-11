戴愛玲、林凡及林采欣昨受邀參加電商舉辦的直播演唱會，戴愛玲昨率舞者唱跳新歌〈燒〉，笑說：「剛推出的新單曲，一定會列在今年的尾牙歌單，希望大家『越燒越旺』！」林凡收放自如完美詮釋〈再見〉等新專輯中的歌曲，林采欣則送上〈可樂〉及新歌〈確可CHECK〉征服線上觀眾。問起近來的購物清單？林凡表示：「最近想趁著這波，清空一直放在購物車裡的內衣。」林采欣目標鎖定家電類產品，「買起來超划算，尤其最近冬天快到了，有個暖爐在家是最幸福的事」。

戴愛玲同時擔任主持人副手，首次挑戰主持的她上場超緊張：「上場前真的心跳快到不行，一度緊張到反胃。」所幸表現穩健，她也感謝兩位資深主持人陶子姐及納豆適時的丟球給她，讓她當下平穩不少。隨著疫情趨緩、各地活動復甦，近來時逢尾牙、商演旺季，戴愛玲已搶先接下約25場活動，類別橫跨各行各業，包括各大電子科技、藥廠、民生、電商、廣告及音樂產業等，而林凡及林采欣同樣邀約滿滿，陸續安排行程中。