抓到人了 張淑晶遭判刑8月入監日神隱 遭拘提上銬畫面曝 17:492021/10/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方已於下午5時許在中和區積穗派出所旁將張淑晶拘提到案，目前正送往新北地檢署歸案。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張淑晶拘提到案 即刻送往新北地檢 女房東張淑晶與合夥人黃鐸合租新北市透天厝，卻隱瞞房東將房屋隔成套房出租，且找來來人頭戶假裝房客偽造租約，欺騙法院人員，近期依使公務員登載不實罪判決定讞，張淑晶和黃鐸分別被判8月、7月徒刑。 張淑晶原本預計今（20）日上午10時赴新北地檢署報到，但僅有黃鐸一人報到完成；檢方依法簽發拘票，交由板橋警分局執行，警方已於下午5時許在中和區積穗派出所旁將張淑晶拘提到案，目前正送往新北地檢署歸案。 AI換臉A片案 高檢署今指示檢警嚴查究辦 開搬運車翻覆被壓半小時 玉井農夫命危送醫急救 #張淑晶 #拘提到案 #新北地檢署 #報到 #送往 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史話》林毅夫之妻的祕密──林毅夫的錦繡中華之1（郭冠英） 00:002021/10/20 兩岸史話 陳柏惟罷免案》外傳有人用賭盤綁選票 警政署：若證據成熟會採取行動 12:492021/10/20 政治 退休七旬翁拿五片巧克力放進包裡未結帳 吃竊盜官司 15:252021/10/20 社會 陳柏惟罷免案》蔡英文：用成熟姿態面對、冷靜做出選擇 15:172021/10/20 政治 「行刑式」轟太陽穴3槍射死欠債男 槍手羈押禁見 10:302021/10/20 社會 雲豹甲車弊案判決出爐 中興電工老董判囚6年半 沒收犯罪所得逾21億 12:152021/10/20 社會 總統論文門》彭文正拒返國開庭 律師：他在走孫中山革命之路 16:532021/10/20 社會 遠航掏空案拖累 淡水環遊郡百戶遭法拍 04:102021/10/20 產業特刊 女房東張淑晶入獄報到神隱 檢方將拘提 11:002021/10/20 社會 挑戰經典舞步慘摔 正妹洋裝整件遭扯下 內在美被看光 15:242021/10/20 搜奇 泰山楓江都市計畫啟動 議員籲暫緩 15:012021/10/20 生活 社會熱門新聞 影》保母涉虐死女嬰跪爬靈堂道歉 父親怒飆：沒掉1滴淚 - 社會 總統論文門》彭文正拒返國開庭 已缺席2次檢方聲請拘提 - 社會 抓到人了 張淑晶遭判刑8月入監日神隱 遭拘提上銬畫面曝 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 國一轎車撞拖板車 釀2車失控衝出邊坡1傷送醫 肇事駕駛竟棄車逃逸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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