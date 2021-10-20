張淑晶拘提到案 即刻送往新北地檢

女房東張淑晶與合夥人黃鐸合租新北市透天厝，卻隱瞞房東將房屋隔成套房出租，且找來來人頭戶假裝房客偽造租約，欺騙法院人員，近期依使公務員登載不實罪判決定讞，張淑晶和黃鐸分別被判8月、7月徒刑。

張淑晶原本預計今（20）日上午10時赴新北地檢署報到，但僅有黃鐸一人報到完成；檢方依法簽發拘票，交由板橋警分局執行，警方已於下午5時許在中和區積穗派出所旁將張淑晶拘提到案，目前正送往新北地檢署歸案。