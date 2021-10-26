前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月，台中地檢署原通知他今天報到，但趙昨天下午即完成報到並發監。台中監獄表示，趙建銘入監後必須先隔離14天，先與另名詐欺犯同房，之後會安排到工場作業，而從昨晚到今天早上，他情緒平穩、吃得也多。

趙建銘涉台開內線交易案，最高法院判刑3年8月定讞，須入監服刑。台北地檢署啟動防逃機制，調閱資料發現趙建銘戶籍設於台中、現居地在台南，囑託台中、台南地檢署於26日代為執行發監，他昨天傍晚已提前到台中報到，而其父趙玉柱預計今天向台南地檢報到。

台中監獄副典獄長吳照明說，趙建銘約昨天傍晚5點半抵達，從側門進入後，照例安排身體檢查並安排房舍，目前與另名詐欺犯同住，昨晚的晚餐是白飯配宮保雞丁、高麗菜、冬瓜排骨湯，趙建銘都吃光，心情顯得很平穩、晚間睡得也不錯。

吳照明表示，趙建銘表現都很正常，也沒有提出特別要求，今天早餐吃稀飯配豆腐乳、麻油筍絲，他吃得也不少。因受刑人入監後必須先隔離14天，趙建銘在隔離期滿後將安排下場工作，而因為目前工場包括雜工、機工、印刷及農作、烘焙等40間，趙建銘可以表達想去哪一處工場的意見，獄方會審酌他的意見與背景資料做最後決定。