前總統陳水扁女婿趙建銘的父親趙玉柱前往台南地檢署報到。（洪榮志攝）

前總統陳水扁女婿趙建銘的父親趙玉柱前往台南地檢署報到。（洪榮志攝）

因台開內線交易案被最高法院判刑4年確定的前總統陳水扁女婿趙建銘之父趙玉柱，26日上午依台南地檢署核發的執行通知，於9點45分左右報到，但全程低著頭不發一語，也拒絕回答媒體的問題。檢方在趙玉柱向執行科報到後，隨即帶到地下室簡單訊問，再送往台南監獄服刑。

上午趙玉柱被兒子趙建勳開車送到南檢報到時，為了躲避在場媒體，還先請友人在地檢署內了解狀況，經協調後才從東側門入內。

值得注意的是，趙玉柱今天報到，居然與先前侵占案的報到日期一樣，但南檢強調，純屬巧合。

據查，2005年總統陳水扁女婿的趙建銘，受邀前往台北三井日本料理，與時任台開董事長的蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙將消息告訴其父趙玉柱，並與游世一低買高賣，賺取暴利。

2006年台北地檢署起訴台開案，全案歷經長達15年爭訟，最高法院今年10月14日上訴駁回後，全案終告確定。此案趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年、蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月。

台北地檢署接獲最高法院卷宗後，立即啟動防逃機制，對趙建銘 4人限制出境、出海，經調閱4人的戶籍資料後，發現趙建銘設籍在台中市、現居地則在台南市，趙玉柱則設籍台南，分別囑託中檢、南檢同步在今天代為執行趙家父子發監執行。

鑑於南檢、中檢均對趙建銘發出執行通知，原本外界預估，趙建銘因居住台南，為方便家人就近探監，很可能選擇向南檢報到；不料，他竟提前1天於昨天到中檢報到，讓人大出意外。

至於趙玉柱於2002年接任台灣省體育會桌球協會會長，以推廣體育的名義對外募款，卻侵占公款挪用購買股票，全案經最高法院判刑1年2月確定後，因趙玉柱設籍台南，北檢囑託南檢執行，南檢通知他於2015年10月26日下午2點半報到，但趙卻提前在下午1點多報到，下午2時10分即發監執行。