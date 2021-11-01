45歲的謝姓男子涉嫌利用LINE傳送槍枝照片，向在台南市鹽水區太陽能光電案場施工的科技公司勒索20萬元。經業者報警將他逮獲後，台南地檢署近日偵查終結，除依恐嚇取財罪提起公訴外，還以謝男犯行影響國家能源轉型政策之推展，請求法院量處適當之刑度。

南檢檢察官郭書鳴日前接獲民眾檢舉，指謝男多次利用LINE傳送訊息，給予鹽水區太陽能光電案場施工的某科技公司董事長及經理，要求他們支付20萬元，以確保工程得以順利進行，甚至還曾傳送槍枝及子彈照片恐嚇，導致被害人等心生畏懼，進而匯款支付20萬元。

上個月5日郭書鳴指揮台南市學甲警分局，持票對謝男執行搜索及拘提，經訊問後，認定他涉犯恐嚇取財罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准後，全案近日偵結起訴。

檢方在起訴書中強調，謝男犯行不僅危害2名被害人的私人權益，更易使各界對於台南地區投資環境是否安全產生疑慮，甚至影響國家能源轉型政策之推展，請求法院針對謝男的行為，量處適當之刑度。

檢方還說，太陽能光電為能源轉型的重要一環，有確保合法廠商順利施作的必要，南檢設有24小時檢舉專線：06-2959839、0800024099，廠商或民眾如果受到不當脅迫，均可撥打此專線檢舉。