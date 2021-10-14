日本眾議院今天解散，眾議員照慣例高喊3聲「萬歲」。但眾院解散等於國會議員失業，為何要喊「萬歲」？日媒指出，這項特別的國會慣例最早可追溯到100多年前的明治時代。

日本首相岸田文雄上午召開內閣會議，決定解散眾議院，眾議院議長大島理森下午在院會上宣讀解散詔書，在場議員高呼3聲「萬歲」，2017年10月22日選出的本屆眾議院正式解散。

日本讀賣新聞、哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導，解散眾議院意即全體眾議員在任期屆滿前失去議員資格，宣讀解散詔書等於是宣告「開除」所有議員，那為何議員還要高喊「萬歲」？

報導指出，這項特別的國會慣例，最早可以追溯到100多年前的明治時代（日本明治天皇在位期間）。

日本歷年國會會議紀錄中，最早出現國會議員在解散後高喊「萬歲」的記載，是1897年（明治30年）12月25日的「第11次帝國議會」會議記錄，提及「有人拍手，有人高呼『萬歲』」。

至於呼喊「萬歲」的理由，至今仍眾說紛紜，有說法認為，因為解散詔書有日皇署名，宣讀完後喊「萬歲」是對日皇表達敬意。

也有說法認為這是「自暴自棄的吶喊」、「最沒有爭議的喝采」、「向內閣投降」，或「接下來即將展開選戰的吶喊」等。

另外，也有看法指喊「萬歲」是一種國會議員的迷信，認為最早喊的人可以再次選上回到國會，或是喊越大聲越容易當選等，喊「萬歲」的理由至今沒有定論。

不過，也有議員不喊「萬歲」。

自民黨眾議員小泉進次郎在2017年9月解散眾院時沒有跟著喊萬歲，小泉當時說，因為他不知道為什麼要喊，所以沒有這麼做；他也說，他不喜歡僅因為慣例、一直以來都這麼做，但沒有合理的理由就繼續做下去。

眾議院過去還曾發生過「搶喊萬歲」事件。2014年11月解散眾院時，時任眾議院議長伊吹文明宣讀解散詔書到「依據日本國憲法第7條，眾議院在此解散」後，台下便開始呼喊萬歲，但伊吹隨後繼續宣讀詔書上的日皇、首相署名與日期，場面一度尷尬。

伊吹讀完後補了一句「請從現在開始喊萬歲」，現場議員又重新喊了3次萬歲。

報導指出，過去喊萬歲的時機，通常都是議長讀到「眾議院在此解散」後就會開始喊，今天也是如此，議長很少會把詔書連署名到日期全部讀完。