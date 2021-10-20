台北市長柯文哲20日赴市議會報告總預算時說，會移用前年度的歲計賸餘，彌平明年度短差的112億元預算，讓他任內8年都不必舉債，議員王鴻薇質疑，柯文哲留下的歲計賸餘約100餘億，是歷年市長的一半，北市「祖產」只剩半數，她痛批這樣做對下任市長不公平。柯則回應，這要用年度決算來看比較公平，所以要等決算出爐再做比較，應該不會差太多。

北市議員王鴻薇今質疑，按照過往數據，歲計賸餘留最多是民進黨籍前市長陳水扁，金額約350億，國民黨籍的馬英九是293億、郝龍斌則為234億，還批柯總說自己最省，若明年卸任時僅剩100多億。

王鴻薇直言，柯文哲拿北市「祖產」還債，還對外聲稱自己是最會還債的市長，但這種方式卻對下任市長極不公平，未來北市恐面臨「家底薄弱」的困境，她要市府應再檢討，加強財政紀律。

對此，柯文哲回應，目前沒辦法預測卸任時的歲計賸餘能有多少，但100億以上沒問題，且北市有在還債，因此下任舉債空間就大，如果要比較準確的說，歲計賸餘還是用決算來看會比較準。