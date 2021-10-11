2人相約攀登羅馬縱走 54歲男回程渡河被沖走 消防搜救中 17:332021/10/11 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子不慎遭溪水沖走，消防人員全力搜救中。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子不慎遭溪水沖走，目前水流相當湍急。（台中市消防局提供） 兩名民眾今天偕伴攀登羅馬縱走，今天下午下山時，回程拉繩索渡河時，54歲李姓男子不慎被溪水沖走，台中市消防人員目前正在現場搜救中。 台中市消防局15時36分獲報指稱，朋友被溪水沖走待援，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員6名，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊前往搶救，包括義消7人、林務局2人、勝光所1人馳援。 報案人指出，兩人今日羅馬縱走，回程拉繩索渡河時，朋友不慎遭溪水沖走。由於現場大甲溪流域馬鰣橋下方水相當湍急，消防人員全力搜救中。 港股開盤走強 恒指漲近500點 雙重打擊 SSD現貨價持續走跌 #沖走 #羅馬縱走 #消防人員 #回程 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 走讀魅力彰化 推4國語言觀光影片 04:102021/10/11 地方新聞 2竊賊投石問路假訪友真行竊 專找無人住宅潛入偷走屋內財物 16:002021/10/11 社會 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 10:102021/10/11 社會 陳柏惟喊展開100小時苦行 藥師反問一句話酸炸 11:542021/10/11 政治 色狼捷運車廂搭訕陌生女子 警逮人起出安毒殘渣 11:442021/10/11 社會 賓士大G卡礁岩斷路 16人困海蝕洞搭直升機脫困 耗百萬全民買單 10:262021/10/11 社會 女兒數學太爛 爸崩潰躺路中央哭喊：不知道怎麼教了 10:222021/10/11 生活 遊南澳祕境受困海蝕洞 16人全脫困 02:032021/10/11 社會 用好食券吃鍋 見菜單一行字他腿軟 PO文釣一票苦主：你不孤單 10:122021/10/11 生活 縣市合併及憲改等公共議題 難取得共識 蔡籲朝野放下成見 藍轟呼攏百姓 04:102021/10/11 焦點要聞 國慶演說 蔡總統：兩岸平等對話 解決分歧 04:102021/10/11 財經要聞 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 大鬼湖傳山難 2墜谷1人無生命跡 救援1天才能到 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 大賣場遇「人體佔位」結帳還動手 網全怒：敢動我媽讓他晚7天回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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