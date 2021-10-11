男子不慎遭溪水沖走，目前水流相當湍急。（台中市消防局提供）

兩名民眾今天偕伴攀登羅馬縱走，今天下午下山時，回程拉繩索渡河時，54歲李姓男子不慎被溪水沖走，台中市消防人員目前正在現場搜救中。

台中市消防局15時36分獲報指稱，朋友被溪水沖走待援，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員6名，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊前往搶救，包括義消7人、林務局2人、勝光所1人馳援。

報案人指出，兩人今日羅馬縱走，回程拉繩索渡河時，朋友不慎遭溪水沖走。由於現場大甲溪流域馬鰣橋下方水相當湍急，消防人員全力搜救中。