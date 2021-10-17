國二生周昌諺表示，一名身穿紅色衣服女童，趴在接近公廁圍欄、石頭，手抓著樹木掙扎，意識清楚不斷呼喊。（陳彩玲攝）

國二生周昌諺表示，當時溪水堪比海浪，雜草都已被吹倒。（陳彩玲攝）

新北市雙溪區虎豹潭昨發生溺水意外，釀4死、2失蹤，事發當時有一名居住在附近年約14歲國二生周昌諺，撞見溪流中有1名大人、小孩落水、求救，趕緊返家拿繩子，並請家人報警，未料，再次到現場2人已被河流沖中，他受訪時不斷說著，如果步道旁有設置樓梯，一定能將女童救起。

周昌諺表示，昨天下午前往附近溪流，走到虎豹潭古道前土地公廟，發現有3名小朋友，又聽到下方溪流對面有人在呼救，往前一看遠方有一名男子身穿白衣服被溪流沖走，公廁下方也有一名身穿紅色衣服女童，趴在公廁下方石頭附近，手抓著從岸上垂落的雜草掙扎，意識清楚，不斷呼喊。

周昌諺指出，原想拿手中的木棍將女童救起，但長度不夠，趕緊跑回家拿繩子，並告知家人報警，未料，再次回到現場，人皆已被沖走，他提及，溪流對岸還有一群大人、小孩也不斷求救，但當時水堪比海浪，根本無法下水，他也不斷強調，步道與溪流距離實在太高，至少約3米，如果有設置樓梯，他就能下去將女童拉上岸

周昌諺說，自己出生到現在第1次遇到這麼嚴重的意外，他強調，虎豹潭一帶只要下大雨溪水一定會暴漲，建議民眾以後前來一定要看氣象，千萬不能冒險，這不像遊戲可以重來，人生遇到一次就結束了。