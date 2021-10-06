雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口生態豐富，第4河川局與雲林縣政府因此規畫打造「濁水溪環境教育場域」，但出海口每年發現傷鳥數量達上百隻，可能是風力發電風車林立，鳥類受傷機率增加，因此將爭取設置野鳥救傷站，初步選定閒置多年的許厝寮漁產品直銷中心。

台61線以西沿著台塑六輕工業區北堤至濁水溪出海口，鳥類生態非常豐富，有各種留鳥與候鳥，包括來自西伯利亞的罕見鳥類沙丘鶴、國際1級瀕危鳥類東方白鸛，以及台灣特有種招潮蟹等，每年3、4月多達20餘萬隻候鳥出境北遷，景觀更是壯觀，非常適合做為環境教育場域。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，最近有志工進行「濁水溪環境教育場域」生態調查，發現數隻傷鳥，第1時間先給水，然後後送到位於虎尾鎮的動物醫院。這些從國外遠道而來的候鳥會受傷，有的是因人類的獵捕，或是撞上風力發電風車，有必要設置野鳥救傷站因應。

根據愛鳥人士統計，每年在濁水溪出海口發現的傷鳥達上百隻，其中包括大冠鷲等珍鳥，由於麥寮地區沒有專業鳥類動物醫院，只能送往外地醫治，經常因此延誤黃金救治時間，所以大家都希望藉由「濁水溪環境教育場域」的設置，爭取成立野鳥救傷站。

吳明宜說，近日雲林縣政府與雲林區漁會，會勘閒置10餘年的許厝寮漁產品直銷中心，希望加以活化，直銷中心位於濁水溪出海口旁，位置非常適合做為遊客資訊中心與野鳥救傷站，未來將請縣府協助規畫，讓受傷的野鳥可以就近受到最妥善的照護。