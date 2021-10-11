新北去年引進19件、224億元投資挹注公共建設，今年上半年招商簽約金額也逾70億元，再度蟬聯六都之冠！財政部促參司日前頒發「109年度民間參與公共建設招商卓越獎」，新北以「跨域協調」、「效率提升」與「傾聽民意」三大關鍵成功要素，奪下六都招商冠軍寶座。

經發局長何怡明表示，許多國有土地受限基地原本條件難以開發，如「新北市汐止長安段乙種工業區」就是一指標案例。汐止長安段招商案是國有土地，經市府預為向經濟部標準檢驗局、行政院農田水利署等單位多次協商提供用地作為替代道路，並辦理鑑界測量與土地分割，有效提升土地開發規模、便捷交通動線，成功引進嘉里大榮物流投資11.4億元，興建生技物流園區，預計明年興建完成。

何怡明說，新北招商「把企業的事情當作自己的事情」，站在企業的角度思考，該投資是否對企業、對產業有實質幫助，來達到快速落地投資。除考量企業服務，更重要的也是傾聽在地的聲音，透過招商條件的制定，達成共識創造雙贏。

何怡明舉例，像是「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」依地方需求於招標規範須規劃千坪戶外親水休憩場域、50坪以上水域安全警戒站與路外停車場設施，南山人壽獲選得標後，以「淡水沙崙 文創Salon」為主要概念，投資27.75億元，規劃星空舞台、演藝廳，供藝文團體申請展演使用，以及千坪免費的親水設施，復刻沙崙海水浴場親水體驗，打造市民藝文親水融合新生活型態，另外也提供255席公共停車場，除重啟淡水沙崙地區發展，也透過打造優質藝文展演空間，增加與民眾的交流，達到城市行銷與增進當地消費商機目的。