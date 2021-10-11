雲林縣消防局水車到自強大橋附近噴水抑制揚塵。（雲林縣環保局提供）

雲林縣消防局水車到西濱大橋附近噴水抑制揚塵。（雲林縣環保局提供）

今天濁水溪畔風勢很強，西螺大橋文化節的遊客用手壓住帽子才能行走。（周麗蘭攝）

麥寮鄉空氣品質紫爆。（周麗蘭翻攝）

崙背鄉空氣品質紅色警戒。（周麗蘭翻攝）

圓規颱風今（11日）位於南方海面，是最接近台灣的時刻，雲林縣豔陽高照，但強勁的颱風氣流引起濁水溪河床颳起劇烈風飛沙，根據環保局監測的揚塵濃度數據，是今年入秋以來最高！今天中午麥寮鄉PM10（揚塵）濃度高達687微克，AQI（空氣品質）指數達270，汙染警戒已是紫色，崙背鄉的揚塵濃度也達445毫克，達紅色警戒。

雲林縣環保局表示，日受圓規颱風吹東北風影響，雲林沿海地區風速強勁，導致發生濁水溪河川揚塵，PM10小時移動平均超過150微克，該局除啟動相關應變工作，上午9點成立雲林縣二級防制指揮中心及召開整備會議因應，消防局派出消防車前往自強大橋加強灑水、第四河川局也啟動濁水溪沿岸22處水井的自動灑水系統。

根據雲林縣環保局監測，麥寮站中午12點的PM10（揚塵）濃度高達687微克，AQI（空氣品質）指數達270，汙染警戒紫色「非常不健康」；崙背站的PM10濃度445毫克，AQI指數也達154，汙染警戒是紅色「對所有族群不健康」。

台西測站的PM10監測儀器異常，無法顯示結果，AQI指數是143，汙染警戒是橘色「對敏感族群不健康」。

環保局致出，針對崙背、台西、麥寮、四湖及口湖等鄉各村村長等相關人員，今天也發出400通細胞簡訊，透過村辦公處廣播提醒民眾，空氣品質不良，建議減少戶外活動，外出要配載口罩等防護。

西螺鎮公所昨天起至今天封閉西螺大橋舉行西螺大橋文化節，受風勢強勁影響，歐式帳篷被風吹得鼓鼓的，遊客出遊興致較弱，帽子幾乎戴不住，大橋上的人潮也較往年少。