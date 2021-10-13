豪雨沖毀鳳梨釋迦果園，台東黃姓果農說，心情不知如何形容，只有無奈。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

受到圓規颱風外圍環流影響，台東縣連續3日豪大雨，農田、果園都積水，稻米出現倒伏、鳳梨釋迦果樹被大水沖倒。農民說，今年外銷中國大陸受阻，想要內銷卻遇上雨災，只有無語問蒼天。台東縣府表示，目前雨勢未停，各鄉鎮農業災情仍在擴大，目前回報以水稻部分受損最多。

果園泡水、果實也被強風刮傷，部分果樹被連根拔起。在台東縣卑南鄉富山村種植棉機8分多地的黃姓鳳梨釋迦農來到果園一看，果園、果實、果樹無不遭殃，他直呼「看了很心疼」，好不容易種了1年等著採收，往年期待外銷中國大陸，今年卻受打壓暫停，現在又遇上風災雨災，「心情只有無奈兩個字而已，不知怎麼形容，最重要盼望上面長官重視、整治溪流」。

而接近收成的還有台東縣稻米，池上、關山一帶的稻田都被大水淹沒，尤其是池上的伯朗大道兩旁稻田，稻米幾乎滅頂。陳姓農民嘆了一口氣並表示，現在稻米大部分都已結穗，田裡積水來不及排不出去，稻米會倒伏，米粒不會飽滿，就沒有辦法收成了。

據了解，台東各地區13日仍然持續下著豪大雨，部分香蕉園果樹也倒下來泡在水裡，農民損失慘重。

縣府指出，目前回報以水稻部分受損最多，截至13日10點截止各鄉鎮市公所回報被害面積，包括關山鎮水稻60甲、海端鄉水稻10甲、鹿野鄉香蕉10甲等，損害程度2至3成，其餘釋迦、小米、洛神等也陸續傳出災情。並提醒農民第一時間拍照災損情況並通報公所，請農業處速報中央爭取補助，以降低農民損失。