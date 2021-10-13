圓規颱圍環流今天上午挾帶強勁豪雨侵襲花蓮縣境，立委傅崐萁身穿雨衣雨鞋不畏滂沱風雨，專程從新城鄉、秀林鄉崇德村一路往南的吉安、壽豐、鳳林、光復等地勘災，對於全縣產業道路及農業災損，初估逾數千萬元至近億元，損失至為慘重，亟待中央儘速救助地方。

立委傅崐萁今天邀集農糧署、水保局等中央單位，與縣政府農業處副處長、各鄉鎮公所人員專程從新城鄉一路往南的吉安、壽豐、鳳林、光復等地勘災，承諾督促相關部會採取從速、從優方式處理，早日實質協助地方改善農友受災困境。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁今天邀集農糧署、水保局等中央單位，與縣政府農業處副處長、各鄉鎮公所人員專程從新城鄉一路往南的吉安、壽豐、鳳林、光復等地勘災，承諾督促相關部會採取從速、從優方式處理，早日實質協助地方改善農友受災困境。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁今天邀集農糧署、水保局等中央單位，與縣政府農業處副處長張仁智、各鄉鎮公所人員下鄉勘災，花蓮縣境接連三天飽受驚人的豪雨侵襲，不論山區農路或產業道路，省道、縣道和鄉道，皆遭到無情的豪雨轟炸，山壁懸掛著銀白的瀑布奔流直下。

就連全縣境的農業作物受損情況相當慘重，包括食用玉米、大豆、竹筍、落花生、蔬菜、香蕉、木瓜、樹豆、蕎麥、二期水稻及其他葉菜類等，受害面積至少最大為六十公頃，最小也有二、三公頃，不但受強風吹襲而倒伏在地，大部分農作物完全浸泡在雨水之中。

立委傅崐萁今天邀集農糧署、水保局等中央單位，與縣政府農業處副處長、各鄉鎮公所人員專程從新城鄉一路往南的吉安、壽豐、鳳林、光復等地勘災，承諾督促相關部會採取從速、從優方式處理，早日實質協助地方改善農友受災困境。(戴志揚翻攝)

蕉農哽咽地說，正值香蕉產季，雖然只發布海上颱風警報，竟沒想到，竟遭強風攔腰折斷。有的農友也向委員陳情，多年心血卻在一夕之間全泡在水中，令人欲哭無淚，希望政府給予受災農友們實質協助。

苦民所苦的立委傅崐萁看到眼前嚴重災損的景象，心情相當沈重。傅崐萁表示，亟待各鄉鎮公所及縣政府具體匯整完成全部災損報告，由於目前只是初步會勘，他建議中央應將水傷後尚未列入災情的農作物一併考慮。之後會即刻督促行政院有關部會採取從速、從優方式處理，早日實質協助地方改善農友受災困境。