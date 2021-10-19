官田區菱角進入採收期，農會積極輔導農友申請菱角產銷履歷。(劉秀芬攝)

台南市官田區是全台最大菱角產區，官田區農會積極爭取菱角納入台灣良好農業規範品項，以申請產銷履歷驗證，今年7月農委會公告通過，農會也開始輔導農友進行申請作業，希望能提升官田菱角品質與售價，增加農民收益，安全用藥環境也對水雉保育更友善。

官田區農會總幹事林定億表示，5月間積極向農委會爭取將菱角納入台灣良好農業規範品項，7月底公布後立即找10多位常與農會合作的農友討論，多數農友早已加入綠保田多年，因此非常樂意配合，原本即是友善耕作，並且都有田間管理記錄，對申請產銷履歷驗證很有信心。

但是也有農友自認不諳文書處理，想先觀望再說。陳姓阿嬤表示，因為家裡菱角田只有她1人在顧，很多工作都要請人幫忙，雇工費用占成本很高，自己又不會電腦，因此用慣行農法較省事，如果要申請產銷履歷，希望能保價收購才有誘因。

林定億說，菱角是剛納入產銷履歷品項，因此農會也開辦課程讓菱農來聽課，目前包括農會自有菱角田，也邀請10多位農友先試辦，盡量拚11月通過，但也要先看看依規範用藥後菱角產量減少情形，再討論日後如何訂保証收購價，或是給予補貼。

也有農友表示，因為種植面積不多，以自產自銷為主，每年靠老顧客就賣得差不多，收益也不錯，因此目前不想加入。林定億表示，產銷履歷菱角在拍賣市場可獲得更高價格，農友也可多一銷售管道。

官田區菱角今年種植面積約300公頃，因上半年缺雨，種植時間比往年晚，收成晚了兩星期，首期花開時又遇上連續大雨，授粉不佳。農友表示，首期花的菱角已經成熟採收，剛上市時量少價高，但可收成量只有以前的1至2成，目前一期花採收已近後期，價格與去年相較差不多。