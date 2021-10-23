農委會近年大力推動「產銷履歷」，據統計，截至昨天為止，全台已有超過5萬1466公頃，但多數仍集中在農產品，漁產品、畜產品仍偏少，農委會官員表示，產銷履歷肉產品除了畜牧場外，連屠宰場、分切場等也要做好產銷履歷，但隨著近年青農陸續加入，也表達參與的意願。

據統計，產銷履歷農產品至今全台灣有1396戶加入，但其中農家就達1294戶、漁產品26戶、禽產品21戶、畜產品9戶、加工則有46戶。

農委會副主委陳駿季今天參加「產銷履歷達人」頒獎典禮時表示，產銷履歷產品從2007年開始推動至今，但長期維持在約1萬公頃，但近年大力推動之下，目前已有5萬1000餘公頃，推動產銷履歷也發現，過去多為個人驗證、但近年則有產銷班、農會等成立生產區共同推動產銷履歷，今年也有較多的漁、畜產品進到產銷履歷來，如此次就有飼養山羊的業者獲頒「產銷履歷達人」。

農委會畜牧處副處長江文全說，禽、畜產品相對於農產品不易推動產銷履歷原因在於禽、畜產品分工明確，往往生產、屠宰、分切業者不同，因此較難整合推動，因此目前禽、畜產品中以不用屠宰分切的「雞蛋」為產銷履歷的大宗，但隨著近年青農增加，也紛紛表達有意願加入。

江文全認為，未來禽畜產品也可走集團式的驗證，如屠宰場、飼料場與農戶契養後，或是乳品廠與酪農契作等比較好推動。