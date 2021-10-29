繼10月26日與法國總統馬克宏通電話之後，中國國家主席習近平29日接著與英國首相強生通電話，強調中英兩國應在新冠疫情、全球治理等方面共同合作，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

綜合陸媒29日報導，雙方通話時，習近平指出，當前新冠肺炎疫情起伏反覆，世界經濟艱難復甦，中英關係機遇和挑戰並存。中英應該保持良好溝通，加強合作，為世界早日戰勝疫情、完善全球治理、實現發展繁榮做出貢獻。

習近平提到，2022年是中英建立大使級外交關係50周年，雙方要把握機遇，應對挑戰，共同努力，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

報導稱，習近平強調，中英關係要發展好，互信是基礎，認知是前提，妥善處理分歧是關鍵。中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

他指出，中英貿易投資克服疫情影響逆勢增長，再次證明中英合作互利共贏。中方歡迎英方對中國出口更多優質產品，拓展醫療衛生、綠色發展、數位經濟、金融、創新等領域合作。並且希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在中國合作提供便利。雙方並應以北京冬奧會為契機，深化體育合作和人文交流，踐行真正的多邊主義。

習近平並表示，中方宣布碳達峰、碳中和目標，並提出一連串提高國家自主貢獻力度的具體舉措，意味著廣泛而深刻的經濟社會變革，需要循序漸進和付出艱苦努力，中國加快綠色低碳發展的決心堅定不移。

強生表示，英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復甦、伊朗核武、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作。英方並期待同中方就應對全球氣候變化和生物多樣性保護問題保持密切溝通，努力推動全球實現平衡、可持續發展。