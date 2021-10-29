經濟部29日公布當前經濟情勢，公布近期我國製造業表現優異之產品，經濟部統計處表示，受COVID-19疫情衝擊，全球經濟活動降溫，全球經濟成長率為-3.4％，我國因防疫得宜，企業製造生產活動如常，出口動能仍強，經濟逆勢成長3.1％，為全球少數享有經濟正成長之經濟體。

統計處指出，2020年我國製造業表現來看，資訊電子產業受惠5G、物聯網、高效能運算等應用需求強勁，加上宅經濟及遠距商機持續發酵，產值4.8兆元，為歷年新高，年增9.8％。

受疫情衝擊，抑低終端需求，加上國際原物料價格下滑，金屬機電產值年減5.7％、化學工業產值年減18.7％、民生工業產值年減1.7％。若剔除價格因素按產量觀察，2020年製造業生產指數為117.15，創歷年新高，較上年成長7.56％，增幅由負轉正。

至於2020年產值創歷年新高之產品，統計處表示，部分產品在美中貿易爭端持續、疫情肆虐下仍表現優異，產品產值創歷史新高。由於2020年12吋晶圓代工、6吋以下晶圓代工、IC封測產值皆創下歷史新高，主因國內產業鏈完整，加上廠商持續精進高階製程技術，近年維持成長走勢。其中12吋晶圓代工表現最為突出，產值已連續9年正成長，晶圓代工全球市占率逾6成；IC封測產值則連續5年成長，全球市占率約達7成。

因美中貿易戰，伺服器、網路連接器廠商擴增國內產能，其中伺服器於2020年產值首度突破千億元大關，網路連接器(含集線器及交換器)產值連續3年正成長；金屬機械手工具、金屬家具及裝設品亦接獲轉單，產值持續成長，其中金屬機械手工具亦受惠疫情帶動居家修繕需求，其產值創下連續11年正成長。

疫情衝擊改變人們生活習慣，除了飲食、通勤、居家修繕等需求成長，致使膳食及菜餚、保健營養食品、電動自行車、自行車零件等生產上揚，其中膳食及菜餚2020年產值首度突破3百億元，保健營養食品、電動自行車產值並連續6年正成長。

我國擁有完整的半導體產業聚落及專業分工，加上政府積極推動我國成為高階製造中心及半導體先進製程中心，同時厚植國內業者研發能力及技術量能，落實供應鏈的自主化與國產化，藉以提升我國國際競爭力；為因應後疫情時代全球經濟秩序重整，政府掌握全球供應鏈重組、臺商回臺投資等契機，並在「五加二」產業創新的基礎上，加速發展「六大核心戰略產業」，透過推動產業拔尖、強化科技創新等策略協助產業再進化，可望加強我國製造業產品競爭力，挹注產值持續成長。