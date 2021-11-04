有關美國、歐盟等9國在COP26會議中發起「全球甲烷減排承諾」(Global Methane Pledge)倡議，致力2030年甲烷排放較2020年減30％，並有超過100國參與聯署。

經濟部表示溫室氣體減量是全球趨勢，而甲烷對氣候變遷的影響力比二氧化碳來得高，因此我們樂見天然氣生產出口國甲烷洩漏議題被全球關注，這對於採購國來說並非壞事，反而可促使天然氣生產國改善開採及運輸時的甲烷洩漏，讓採購國未來能買到更乾淨的天然氣來使用。

經濟部說，依據世界氣象組織(WMO)2021年資料指出，全球甲烷排放中有38.9%是來自於濕地、水域等的自然排放，另外61.1％來自人為排放；若進一步分析人為排放的來源，主要是以畜牧、水稻種植、農作物殘體燃燒等農業活動為主，占總排放的25.9%，而能源相關的排放，包含煤炭、原油、天然氣的開採、運輸等逸散排放則占22.7%；因此，雖然天然氣的主要成分為甲烷，但卻並非全球甲烷排放的主要來源。

經濟部指出，甲烷排放在天然氣的生命週期中，主要是發生在天然氣開採及運輸階段的逸散排放，並非在使用階段。因此在國際能源總署(IEA)的報告中建議，各國面對天然氣的甲烷排放減量，應著重要求如礦井揮發氣體回收、運輸管線逸散監控等應用減量技術，不但能減少開採、運輸之逸散排放，同時也能為天然氣產業帶來新的商機。同時報告中也提到，由於天然氣發電碳排放低，可用來替代燃煤、燃油等污染更嚴重的化石燃料，在全球能源轉型過程中將發揮重要的支持作用，因此報告並未建議因甲烷排放問題，而減少天然氣的使用。

美國針對天然氣與甲烷排放的相關政策宣布，經濟部指出，相關做法是指透過改善開採製程來減少甲烷逸散，雖然會增加一些成本，但只是成本的一部分，也不會立即反映在售價。若以目前明確表態的美國為例，由於中油已採取分散氣源採購政策，美國只是一部分來源，整體的天然氣採購長約，現階段只有12％來自美國，平均下來，其實對整體價格影響不大，影響氣價最主要的因素仍是原油價格。後續國際將降低天然氣探採、生產過程甲烷洩漏量，作為未來努力目標，經濟部也會持續觀察市場發展狀況。

經濟部補充，由於我國自產化石能源有限，僅約總供給量0.1%，國內幾乎並沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題；依據國內環保署資料，2019年我國甲烷排放為4.8百萬公噸，僅占溫室氣體總排放量的1.67％，而國內甲烷排放則主要來自於廢棄物部門(43.9％，污水處理為主)與農業部門(40.6％，禽畜腸胃發酵與糞尿、水稻種植為主)，來自天然氣逸散排放占5.4％，而來自燃氣發電直接排放則僅占0.005％。