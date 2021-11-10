台積電9日晚宣布，因應市場需求，已決議將赴高雄設立生產7奈米及28奈米製程晶圓廠，預計2022年開始動工，並於2024年開始量產。外界點名世界先進也將跟進南下設立12吋廠，對此，世界先進只重申上周法說會談話，強調已認真思考12吋廠是否符合需求，但目前還沒有時間表。

台積電9日董事會決議並重訊公告表示，將向高雄市政府承租土地建廠，但未詳細描述內容。據了解，高雄市政府為了迎接台積電，已將高雄煉油廠舊址、目前整治中的汙染土地約29公頃，變更為「楠梓產業園區」，而台積電的設廠地址就在「楠梓產業園區」。

由於成熟製程28奈米需求強勁，7奈米也進入生產甜蜜期，客戶訂單持續暴增，台積電決定在高雄蓋7奈米及28奈米製程晶圓廠，預計將於2022年開始動工並於2024年開始量產。

「台積電前進高雄擴產，規模並不大，世界先進又被點名有機會跟著南下設立12吋廠。」電子時報報導，世界先進董座方略上周在法說會上表示，目前8吋設備不僅昂貴，取得更困難，因此，認真思考12吋廠是否符合需求，但目前沒有時間表，讓外界增添赴高雄設廠的想像空間。

此外，高雄市長陳其邁透露，高雄不只有12吋晶圓廠商來，包括材料、零組件等設備的廠商也都來高雄的路科、橋科投資，未來在台南、高雄，就會成為全球最完整半導體產業區。他也預告這個月跟下個月，陸續有大廠投資計畫，成熟後會對外宣布。