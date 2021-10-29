南寶樹脂（4766）29日下午邀請社區居民進行「環境保護成果」交流活動。該公司與社區夥伴一同分享從源頭減少污染以保護鄉里的理念，及過去1年來環境保護的投入成果。

南寶表示，未來也將持續投入環境保護與綠色產品研發，追求永續成長。

台南市西港區區長林耿漢今天與轄內12名里長、居民進廠參觀，與南寶樹脂董事長吳政賢等經營團隊互動熱絡，此外，台南市蔡秋蘭議員與方一峰議員、郭國文立委服務處、陳亭妃立委服務處、謝財旺議員與陳昆和議員服務處與亦同時蒞臨，一起共襄盛舉。

南寶成立迄今將近60年，持續在西港地區投入社區與鄉里關懷，過去5年來所投入的污染防治設備建置金額，累計已超過新台幣一億元，平均年度污染防治與環安投入費用約新台幣5500萬元。

此外，2020年南寶回收了近7000噸廢水，廢棄物較2019年減少10％，更較2016年減少74％，每公斤產品排放的二氧化碳，較2019年減少2％。廠區鍋爐並已由天然氣全面取代重油燃燒，大幅降低各類空汙物質逸散。

南寶表示，公司致力於推動循環經濟，將廢溶劑蒸餾回收後回到製程重覆使用，不只使廢棄溶劑產出大幅減少、亦減少可觀的廢棄物清運費用。廢溶劑蒸餾回收後產生的副產品還能再度銷售，除降低資源耗用，也減少成本並創造額外的營收。

至於技術端，南寶於發泡材料及原料中添加生質材料，開發出生質PU與EVA發泡材料以取代合成泡棉，並已取得美國USDA生質標章，此外，也投入研發高生質比例的熱熔膠接著劑應用於罐頭標籤貼合。使用生質材料、可生物降解產品不只能減少化石原料開採，同時能幫助企業與環境減碳。未來幾年南寶預計增加投資綠色產品的研究與開發，努力往低碳經濟發展，持續追求更為永續的成長。