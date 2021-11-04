營造更好的休憩環境 新北中和員山公園增設止滑膠條 19:592021/11/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區員山公園深受民眾喜愛，新北市議員陳錦錠接獲嘉新里長林后福、積穗里長石淑鳳陳情，日前邀集中和區公所等單位會勘，改善公園內環境。（陳錦錠服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區員山公園深受民眾喜愛，新北市議員陳錦錠接獲嘉新里長林后福、積穗里長石淑鳳陳情，日前邀集中和區公所等單位會勘，改善公園內環境。（陳錦錠服務處提供） 新北市中和區員山公園深受民眾喜愛，新北市議員陳錦錠接獲嘉新里長林后福、積穗里長石淑鳳陳情，日前邀集中和區公所等單位會勘，改善公園內環境，營造更安全舒適的運動空間。 陳錦錠表示，會勘後在公園內增設上坡止滑膠條，讓民眾、親子休憩更加安全，此外，同時在員山路455巷增設分向標示牌面，讓民眾休憩的動線有所依循，亦可避免意外發生。 陳錦錠強調，員山公園已成為中和民眾喜愛的休憩地點之一，隨著疫情趨緩，人潮逐漸回流，未來會持續與里長努力，打造更為適宜的居住環境及生活空間。 轉型綠色營造 麗明建減碳大數據庫 陸嚴管車用尿素出口 韓國跳腳 #民眾 #休憩 #員山公園 #增設 #營造 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼全數完成燒結工場煙氣脫硫設備增設 減排效益邁大步 14:422021/11/04 財經 紫色花海含苞待放 泰山楓樹公園增設花架與公廁 18:222021/11/04 寶島 產官學訓簽MOU 打造桃園智慧醫療培訓網 04:102021/11/04 地方新聞 《未上市個股》聯策科技明登興櫃 強身完整產線 13:412021/11/04 財經 從土木監工做起 汪令堯用30年準備一個博士學位 18:572021/11/04 寶島 激發創造力 埔里增2特色遊戲場 04:102021/11/04 地方新聞 台灣富士軟片資訊 推新大圖輸出機 04:102021/11/04 產業特刊 埃及12月將遷都 試行6個月 13:262021/11/04 國際 米其林一星 文華東方「雅閣」大閘蟹饗宴開賣 12:092021/11/04 生活 國教署補助公立幼兒園 改善教學環境設施設備 10:102021/11/04 生活 毛寶貝同樂會又來了 11月13日左岸狗狗公園登場 15:012021/11/04 生活 寶島熱門新聞 岡山文賢市場增設停車場 民眾買菜更便利 - 寶島 蔡其昌續爭大甲鐵砧山經費 第四期明年完工 - 寶島 從土木監工做起 汪令堯用30年準備一個博士學位 - 寶島 蒐證買晚餐違停 沙鹿檢舉魔人掛彩 - 寶島 龍泉里活動中心動土 盧秀燕：完成里民心願 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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