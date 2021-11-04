新北市中和區員山公園深受民眾喜愛，新北市議員陳錦錠接獲嘉新里長林后福、積穗里長石淑鳳陳情，日前邀集中和區公所等單位會勘，改善公園內環境。（陳錦錠服務處提供）

新北市中和區員山公園深受民眾喜愛，新北市議員陳錦錠接獲嘉新里長林后福、積穗里長石淑鳳陳情，日前邀集中和區公所等單位會勘，改善公園內環境，營造更安全舒適的運動空間。

陳錦錠表示，會勘後在公園內增設上坡止滑膠條，讓民眾、親子休憩更加安全，此外，同時在員山路455巷增設分向標示牌面，讓民眾休憩的動線有所依循，亦可避免意外發生。

陳錦錠強調，員山公園已成為中和民眾喜愛的休憩地點之一，隨著疫情趨緩，人潮逐漸回流，未來會持續與里長努力，打造更為適宜的居住環境及生活空間。