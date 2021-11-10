花壇排水上游一、二期改道工程，經費7.38億元，即將完工，納入花壇前瞻計畫的花壇滯洪池計劃還要再投入7.45億元，將徵收3.9公頃用地，首次公聽會，地方質疑花壇已不再淹水了，再蓋蓄洪池效果不大，極可能成為蚊子工程，也有建議朝如景觀公園多功能設計。

花壇排水上游滯洪系統為洋仔厝溪排水改善規劃一環，主要減輕下游水災，平常亦可調蓄多餘灌溉用水，納入前瞻基礎建設的水環境整治預備工程，原計畫興建兩座蓄洪池，粗估用地徵收5.9億元，工程費用1.55億元。

縣府水資處也指出，花壇滯洪池是依據2009年治理計畫爭取，考量花壇排水經都市計畫，兩旁緊鄰建物沒拓展空間，但後來又投入上游改道工程，年底即將可完工。時空環境有改變，現金實地測量，其中1座滯洪池，地下水位升高，蓄洪空間有限取消。

目前規劃只蓋1座、容量5.6萬立方公尺，計畫徵收3.9公頃土地，首場公聽會，議員林成濟指出，土地徵收限縮地主權益，應優於市價價購，規劃得結合休憩與景觀；行政院政務顧問邱建富指出花壇排水到彰化市和大埔排水匯流後，都是灌溉溝渠和景觀用途，取消其中1座蓄池要即早檢討。

花壇鄉長顧勝敏則指出，2個滯洪池改1個，還有防洪效益嗎？是否真需要滯洪池值得再檢討，徵收要符合市價，最好優於市價。

與會民眾也指出，花壇上游排水改道工程都快完工了，這幾次大雨已發揮效果，不再淹水，建議不要再施作滯洪池，效果不太，日後級可能變成花壇蚊子工程及治安死角。代表會副主席沈文盛也提出蓄洪池改1個的疑慮，提醒周邊要做好規劃，包括道路、路燈等公共設施。

水資處長馬英傑表示，花壇蓄洪池還在規劃設計的階段，土地徵收地主多達30人，先召開第一次公聽會，收集回饋意見，修正計畫後，再報給水利署。