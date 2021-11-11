高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地。（高市府都發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地。（高市府都發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地，高雄市長陳其邁說明相關草案內容。（洪浩軒攝）

高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地，高雄市長陳其邁說明相關草案內容。（洪浩軒攝）

高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地，高雄市長陳其邁說明相關草案內容。（洪浩軒攝）

高雄城中城大樓經過鑑定後，遭認定耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府決定依法拆除大樓，未來打造為公園，並選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地，目前市府已提出相關草案，待當地居民及地主同意後開始執行。

陳其邁表示，由於城中城已經涉及公共安全問題，所以在一個月內會進行拆除作業，隨後建置公園初估花費6000萬元，若包含鄰近7、8棟大樓周邊再造及拉皮工程共約達1億元，全額由市府編列的平均地權基金支出，而將在七賢國中舊校址興建的600戶社會住宅，則由市府出地、國家住都中心出資30億元打造。

市府與國家住都中心合作，規畫在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收抵價地及社宅基地，讓城中城中無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房屋者可以依重建造價領取救濟金，至於土地所有權人則可選擇領取現金或配地在舊七賢國中。

陳其邁說明，城中城產權複雜，經過統計顯示，大樓內有房無地的共有271人、有地有房的106人、有地無房的11人，無房無地原先只是在城中城租屋的民眾可優先安置於社會住宅，而有房無地者則會以每坪11.4萬的價格提供民眾救濟補償，並可優先入住社會住宅，目前城中城的房價約僅2萬元，所以市府提出的草案足足增加5倍以上。

另外，有地無房的民眾則可以透過區段徵收選擇領取現金或領回位於七賢國中舊址的抵價地，陳其邁進一步說明，依據目前城中城的地價為40多萬，而七賢國中舊址地價約177萬，依據規定民眾可以用50％坪數來換取抵價地。