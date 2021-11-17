2025世界同志遊行將在高雄舉行，但主辦方一度稱我國為「台灣地區」（the region of Taiwan），引發國人熱議，質疑刻意矮化台灣。經我國嚴正抗議後，昨主辦方才正名為「台灣高雄」。（翻攝InterPride臉書粉專）

2025世界同志遊行將在高雄舉行，但主辦方一度稱我國為「台灣地區」（the region of Taiwan），引發國人熱議，質疑刻意矮化台灣。經我國嚴正抗議後，昨主辦方才正名為「台灣高雄」。高雄市長陳其邁今（17）日感謝InterPride能夠做修正，選擇高雄來主辦2025遊行是最好的選擇。

主辦單位「國際同志遊行組織聯盟」（InterPride）原本一度稱我國為為「台灣地區」（the region of Taiwan），昨才在臉書粉專發文修正「台灣高雄」（Kaohsiung Taiwan），恭喜高雄取得舉辦2025世界同志遊行的主辦權，附圖中也寫著「台灣」兩個字。陳其邁在該文下方留言表示，身為高雄市長非常感謝及歡迎世界同志遊行到高雄，而活動首度到東亞，讓他備感榮耀。

「名符其實我們就是台灣高雄！」陳其邁今受訪時提到，特別感謝InterPride能夠做修正，也竭誠歡迎2025所有關心同志議題的世界好朋友來到高雄。

陳其邁強調，我們一定會竭誠扮演主人角色，也歡迎大家除了來高雄之外，還能到台灣這個全球最美麗的國家走走看看，相信也能感受到台灣人，尤其高雄人對於人權或者不同議題的包容。

陳其邁直說，高雄為海洋城市與其他城市很不一樣，高雄過去幾年，不管是對於不同在政治上或在民主自由人權等議題，又或是在台灣運動發展過程裡扮演非常重要角色，所以選擇高雄來主辦2025遊行，不管是對台灣或高雄，都是一個最好的選擇，也特別歡迎他們來到高雄。