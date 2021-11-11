「護國神山」台積電9日宣布將到高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年投入生產。傳出行政院副院長沈榮津是居中重要角色，他11日南下高雄參加研討會，會後被問到是否為推手之一，他僅表示是大家一起努力，並表示都是高雄市長陳其邁從旁協助。

台積電確定投資高雄，設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，消息一出引發熱議，傳出是行政院副院長沈榮津出手說服台積電董事長劉德音到高雄投資。副院長沈榮津11日出席第42屆電力工程研討會、第18屆電力電子研討會。他受邀演講，內容主要提及能源轉型經濟新動能。

行政院副院長沈榮津今（11）日特別受邀到高雄演講。（洪靖宜攝）

他於談話中提到，高雄人為國家經濟發展犧牲，發展石化鋼鐵，高科技也要為高雄人一個交代。他更特別提及高雄市長陳其邁，帶領的市府團隊讓台積電感受，能滿足必須在明年要動土的需求，直呼是：「一輪50，四輪200再衝！」

會後沈榮津接受訪問被問到，是否為台積電到高雄設廠的推手之一，他簡單表示，都是大家一起努力，不過他特別強調，都是高雄市長陳其邁從旁協助；至於電水力是否能負荷，他表示這些都沒問題。