沈榮津宣傳公投違反行政中立？ 蘇貞昌：向人民說明政策天經地義

行政院副院長沈榮津昨日出席漢翔公司活動，利用公務時間宣傳政府公投立場，今日國民黨立法院黨團認為這項舉動違反行政中立，對此，行政院長蘇貞昌認為：「搞錯了。」

蘇貞昌表示，公投和選舉不一樣，「選舉要中立，但是公投是人民對於政府政策來做決定，政府、行政院，就是公投當事人反方，依照公投法規定，行政院還要派行政官員向部會首長辯護，政府也要到各地說明政策是如何，為什麼要這樣做。」

蘇貞昌表示，向人民報告，爭取人民支持，出來說明，讓各界人民支持政策是天經地義的事。