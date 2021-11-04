第一銀行重視環境永續，在「環境政策管理」、「能資源節用」及「環境參與」等方面積極投入資源，海內外已有31棟綠建築，國內共16家太陽能分行，採購216萬度綠電供應國內營業單位使用，落實環保並朝淨零碳排目標前進等優異表現，榮獲第3屆「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎，更是國內唯一連續3年獲該獎最高榮譽企業，續居金融業之冠。

第一銀行為發揮高層次環境保護影響力，積極面對淨零碳排的高挑戰目標，內部已成立專責小組並訂定三大目標，包括每年改善2棟自有行舍大樓建築取得綠建築標章、新增1處自有行舍大樓屋頂建置太陽能發電系統，以及採購綠電供國內營運據點使用等措施減降碳排放量。

同時，第一銀行也導入內部碳定價機制，參考國內碳市場價格及實際投入的減碳成本，為排碳賦予價格，並將碳定價機制連結國內營業單位碳管理競賽，對達成減碳目標單位給予獎勵，透過環境教育引導單位重視碳排放議題。

第一銀行重視環境及氣候變遷風險管理，落實於授信業務上，為國內首家簽署赤道原則的公股銀行，以及推出「永續發展連結貸款專案」，提供推動節能減碳客戶利率減碼優惠。另亦遵循國際碳會計金融夥伴關係計畫（簡稱PCAF）方法學，辦理金融商品投融資活動碳盤查，作為強化氣候風險管理的第一步，以奠定日後和財務供應鏈上之客戶合作邁向低碳永續之基石。

第一銀行從自身做起並期許能發揮金融業更高層次影響力，將氣候變遷等相關風險納入業務經營層面，帶動財務供應鏈上之供應商、客戶共同落實環境永續、減碳並朝淨零碳排前進。