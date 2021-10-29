元太(8069)E Ink Kaleido Plus彩色電子墨水顯示模組獲國際檢測驗證機構德國萊因TUV大中華區頒發「類紙顯示」(Paper Like Display)品質證書(Quality-mark)和China-mark(中國標幟)雙證書，這也是全球首款獲此認證的電子紙顯示模組。元太表示，將持續與德國萊因深化合作，共同推動國際標準的建立外，亦將聯合電子紙產業聯盟，推動電子紙產業在各個應用生態的發展。

元太指出，現有的顯示產品標準主要針對自發光類產品，如液晶、OLED顯示面板等，這些標準不適用於反射式顯示的電子紙技術，產業亟需一項以科學方式評價電子紙等反射式顯示產品性能的標準。

元太董事長李政昊表示，獲得德國萊因頒發全球首款「類紙顯示」雙證書，這證明電子紙如同傳統紙張一般，完全不需要背光源，不會有光源直射觀看者的眼睛，是最像紙的顯示器。期待再結合電子紙生態圈夥伴共同推動電子紙相關產品均通過「類紙顯示」認證，為終端使用者打造最舒適護眼的電子紙產品。

E Ink目前有9個模組合作夥伴，運用E Ink獨特的類紙薄膜材料製作電子紙模組。E Ink將持續與合作夥伴一起運用電子紙實現更多數位顯示應用，以提供更友好、更環保和低碳排放的顯示解決方案。

元太與德國萊因技術團隊長達兩年的合作，推出類紙顯示產品閱讀舒適性的具體光學指標，並結合使用者體驗分析每個具體參數對於閱讀舒適性的影響因素，歸納出類紙指數(PSI)。類紙指數有助於引導電子紙技術不斷優化，也為消費者選擇閱讀舒適度高的電子紙產品提供重要指引。

此次獲認證的彩色電子墨水顯示模組是E Ink最新一代彩色印刷電子紙技術E Ink Kaleido Plus，此項技術提供16灰階與4096色，適合顯示豐富圖像資訊，例如：表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等，在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。在本次驗證的測試中，E Ink Kaleido Plus在各項與閱讀舒適性相關的參數上均表現優異，類紙指數達86分，在目前德國萊因評估過市面上同類產品中得分最高。