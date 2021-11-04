禾伸堂(3026)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為5.13億元，季減12%，累計前3季每股盈餘為10.37元；禾伸堂表示，公司代理產品及被動元件恐持續受全球半導體供應不穩定及中國地區限電干擾，公司將密切關注市場狀況，動態調整產品組合，全力支援客戶需求。

電子產業鏈長短料問題難解，禾伸堂第3季旺季營運受到影響，禾伸堂第3季合併營收為42.81億元，季減2.82%，年增3%，營業毛利為9.76億元，季減4.87%，年增17%，單季合併毛利率為22.8%，季減0.49個百分點，營業淨利5.5億元，營業淨利率為12.84%，稅前盈餘為5.46億元，歸屬母公司稅後盈餘為5.13億元，季減12%，年增28%，單季每股盈餘為3.24元。

依各主要產品線區分，第3季營收比重分別為被動元件約占39%，主動元件約占24%，系統模組約占20%，其他約占17%。

禾伸堂前3季合併營收為130.95億元，年增19.47%，營業毛利為30.03億元，年增26.03%，合併毛利率為22.93%，年增1.14個百分點，稅後盈餘為16.39億元，年增54.51%，每股盈餘為10.37元。

展望第4季，禾伸堂表示，全球半導體供應不穩定，以及中國地區限電的影響，不論是代理產品的供應或是被動元件的銷售恐持續受到干擾，禾伸堂將密切關注市場狀況，動態調整產品組合，用最彈性、快速的服務全力支援客戶需求。