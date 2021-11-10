砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）第三季稅後淨利為0.39億元，每股盈餘（EPS）0.66元，2021年前三季稅後淨利達1.68億元，年增98.64％，並已超越2020年全年的1.64億元；前三季每股盈餘（EPS）達2.82元。

針對第三季EPS較第二季的1.04元表現衰退，全訊表示，第三季毛利率為43％，與公司平均毛利率有較明顯的落差，主要因本季產品組合中，低毛利產品比重較高，且因應長期訂單，原物料備料較多，致本季提列較多之存貨呆滯損失，但此屬單一季現象，依公司2021年前三季毛利率為51％表現來看，仍符合歷年平均毛利率維持在5成以上之常態，預期全年毛利率可維持在歷年平均水準。

全訊提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶、從1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器（PA）相關產品。因國防軍工標案的規格嚴謹，認證及交貨期間長，進入門檻相當高，因此，相較同業能保有更高的毛利率表現。

全訊指出，國防軍工應用功率放大器目前為公司最主要的營運及產品項目，目前承接政府國防標案占營收比重超過9成以上，由於政府標案多為3～5年的複數合約，使營運得以穩定成長，不受外在景氣所影響；目前訂單能見度已達2024年。

有別於同業目前仍多採用行波管（TWT Traveling-wave tube）製造軍用功率放大器，全訊自主研發製造的國防軍工等級的固態高功率放大器（SSPA，Solid State Power Amplifier），抗雜訊能力極佳，產品使用前不須經過預熱，大幅縮短訊號傳輸時間，並通過嚴格的耐受度測試，使用壽命長。法人表示，長線看來，SSPA取代TWT成為軍規功率放大器主流技術的機會高，是全訊擴大海外國防市場的商機。