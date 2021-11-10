統一(1216)前3季本業獲利穩定，不過，受到部份轉投資公司受疫情衝擊影響營運，前3季合併稅後淨利235.36億元，年減8.5%，歸屬母公司本期淨利為165.07億元，年減8.3%，EPS為2.9元，較去年同期3.17元，減少0.27元。本業滿足市場民生需求，獲利穩定，但部份轉投資公司則受疫情衝擊影響獲利。

統一重要的轉投資統一中控前3季淨利14.89億元人民幣，年減11.6%，主要受大宗原物料價格上漲、及去年有政府因疫情而減免社保費用因素，致本期淨利衰退，然淨利在第三季已重拾正成長。

而統一超商受到台灣疫情影響7-ELEVEN及悠旅生活二、三季來客數減少，前3季淨利65.4億元，年減17.9%，主要係受台灣疫情影響7-ELEVEN及悠旅生活二、三季來客數減少，致本期淨利衰退。神隆因新藥委託開發及製造業務衰退，前3季淨利1.90億元，年減30.7%。

不過，統一實受惠飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利均成長，前3季淨利13.53億元，較去年同期大幅成長57.8%。