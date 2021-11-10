金像電(2368)前3季每股盈餘為3.9元，已超越去年全年；由於伺服器及商務NB訂單狀況良好，金像電表示，第4季訂單蠻正向的，明年第1季訂單也不錯，營運可望維持高檔，全年業績可望去年好，今天盤中股價逆勢走弱。

金像電營運朝NB、伺服器及雲端網通三大支柱發展，隨著產品組合優化，近兩年營運穩定成長，今年第3季雖然有電子產業長短料影響，金像電第3季合併營收70.54億元，季增10.62%，營業毛利為16.69億元，季增5.04%，單季合併毛利率為23.66%，季減1.26個百分點，稅後盈餘為7.88億元，季增8.63%，累計前3季合併營收為192.2億元，營業毛利為45.79億元，合併毛利率為23.82%，營業淨利為29.16億元，稅後盈餘為21.08億元，每股盈餘為3.9元，已超越去年全年獲利。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%，NB約20%，基地台等其他產品約佔10%；公司也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

儘管有十一長假，金像電因客戶訂單強勁，10月合併營收為23.67億元，月增2.69%，累計前10月合併營收為216億元，年成長10.28%。

金像電表示，往年第4季會微幅往下，今年跟往年不一樣，訂單蠻正向的，其中伺服器訂單最好，商務NB也不錯，明年第1季看起來也好，預期整體營運可望維持高檔，全年業績將勝去年。

金像電今年資本支出約8億元到10億元，維持去年相同水準，主要是用來去產能瓶頸為主。