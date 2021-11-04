華通(2313)因客戶訂單穩定，目前產能滿載，華通表示，第4季需求依舊強勁，並未觀察到訂單有明顯調整，雖然有長短料問題，第4季營運可望維持高檔，華通憑藉著技術以及經驗的優勢，在低軌道衛星通訊產業及元宇宙產業穿戴式產品都取得優先進入美系客戶供應鏈的機會及量產訂單，為明年的營運增添想像空間。

進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，中系手機客戶也推新機搶市，華通第3季合併營收為175.54億元，季增42.06%，創下單季歷史次高，單季合併毛利率為18.66%，季增2.7個百分點，單季稅後盈餘為15.66億元，季增90%，年增8.3%，單季每股盈餘1.31元；累計前3季合併營收433.18億元，合併毛利率17.61%，稅後盈餘31.13億元，每股盈餘為2.61元。

華通表示，今年全球電子製造業受到疫情、原物料漲價、能耗雙控、零組件長短料等不利因素影響下，生產製造以及客戶拉貨都出現不少雜音，但華通近年以高端的HDI技術為基礎，提高在各客戶端手機、平板、筆電、穿戴式產品的滲透布局及市佔率，加上長期佈局的軟板事業也在今年開花結果，取得美系客戶手機以及穿戴式電子產品訂單，7月起產能利用率已逐步爬升到80%到90%以上，第3季軟板在美系新手機電池板、TWS無線藍牙耳機也陸續量產，藉由客戶、產品多樣化來分散風險，輔以各廠區產能快速調整以及豐富的管理經驗，使公司第三季的營運再創佳績。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

下半年陸續面對市場各種雜音，華通表示，目前並未觀察到訂單有明顯調整，第四季需求依舊強勁，但長短料確實造成經營上的風險，公司今年以來一直與客戶保持良好的溝通與彈性應變，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低。此外，為了滿足客戶對於高階HDI的需求，公司已評估在2022年將於重慶二廠繼續擴充新產能，相關資本支出規劃將於年底底定。

華通除在既有產品具有全球競爭力之外，最近市場注目的低軌道衛星通訊產業以及元宇宙產業的穿戴式產品，華通憑藉著技術以及經驗的優勢，也都取得優先進入美系客戶供應鏈的機會以及量產訂單，為明年的營運增添想像空間；法人認為，華通揮別第二季營運低迷，在第三季繳出優於預期的好成績，明年看好衛星商機與高階HDI、軟板等產品將引領業績再創新高。