美國電子支付服務商Square宣布股東會通過以290億美元全股票交易方式收購澳洲「先買後付」（buy now pay laterBNPL）市場領導羊Afterpay，並通過本交易的新股發行案。

Square由推特聯合創始人Jack Dorsey創立，其推進的這項收購案突顯出BNPL這個顛覆了傳統消費信貸模式的產業正日益受到歡迎。由於在疫情期間有更多人選擇以分期付款支付日常用品，BNPL市場在去年躍升成為主流。

Afterpay周四宣布，這項交易的第一場法院聽證會將於當日稍晚舉行，預計在明年第一季完成交易。

根據收購協議，Afterpay股東每股可獲得0.375股Square的A股，以8月宣布收購案時的價格估算，相當於Square出價每股126.21澳元。在兩家公司合併後，Afterpay股東將持有公司約18.5%股份。

這項交易是澳洲史上最大宗的併購案，也讓Square順勢取得進軍澳洲BNPL市場的門票。