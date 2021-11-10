餐飲外送平台DoorDash收購芬蘭同業 代價81億美元 20:232021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國餐飲外送平台DoorDash9日宣布，該公司同意以81億美元全股票交易方式收購芬蘭同業Wolt，希望加速擴張國際市場。此交易預計於明年上半年完成，屆時Wolt創辦人庫西（Miki Kuusi）將負責DoorDash海外業務。Wolt創立於2014年，在全球23國擁有4千名員工。 藝品投資夯 成交額衝16億美元 蔡姓買家砸7.9億元 打包2戶元利信義聯勤 #全球 #DoorDash #Wolt #收購 #芬蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IC需求量倍增 點亮台股投資機會 12:392021/11/10 財經 雙11吃好料 五星飯店外帶組合餐 現折1111元 04:102021/11/10 時尚消費 瑞信集團戰略新部署 大力拓展亞太區市場業務 16:592021/11/10 財經 《國際產業》東南亞網路經濟 2030飆至1兆美元 14:492021/11/10 財經 Rivian上市定價78美元 完全稀釋估值突破770億美元 12:512021/11/10 財經 第四屆進博會今閉幕 累計意向成交707.2億美元 17:492021/11/10 兩岸 《熱門族群》5G Open RAN商機看40億美元 網通受益股亮相 10:172021/11/10 財經 台灣權王－比特幣新天價 技嘉微星喜滋滋 04:102021/11/10 證券．權證 年增384％至150億美元 區塊鏈、加密前三季融資 創新高 04:102021/11/10 金融．稅務 信用評等改善 美高收債後市旺 04:102021/11/10 投資理財 《國際產業》Wolt擬81億美元出嫁 DoorDash盤後飆漲逾24％ 12:162021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。