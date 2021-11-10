美國餐飲外送平台DoorDash9日宣布，該公司同意以81億美元全股票交易方式收購芬蘭同業Wolt，希望加速擴張國際市場。此交易預計於明年上半年完成，屆時Wolt創辦人庫西（Miki Kuusi）將負責DoorDash海外業務。Wolt創立於2014年，在全球23國擁有4千名員工。