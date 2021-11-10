在新冠病毒2020年大規模爆發後，有些產業從這個危機中看到轉機。以網路來說，東南亞將會有好幾千萬人在網路上買東西，以及用行動裝置點外送。因此，該地區的網路經濟規模，最慢到2030年時將上看1兆美元。

由谷歌、新加坡淡馬錫控股，以及貝恩策略顧問公司所出具的這份研究報告，自新冠疫情開始以來，虛擬的網路世界已有6000萬位新網友出現。因東協10國年輕化，智慧手機接受度高，還有都市化，以及中產階級愈來愈多，於是成為全球網路市場崛起最快的區域之一。

由於網路普及率與日俱增，在電子商務業務，以及線上食物外送平台使用頻繁的推波助瀾下，預估東南亞網路產業的網站成交金額(GMV)，可望從2021年底的1740億美元，分別成長至2025年的3600億美元，以及2030年的1兆美元。

其中，若僅包含印尼、泰國、越南、新加坡、馬來西亞以及菲律賓的東南亞各國，預估到2021年底電商的GMV將增一倍，達1200億美元。至於到了2025年，GMV可望達2340億美元。

東南亞各國在2021年的GMV，應該都可輕鬆實現雙位數成長。印尼的電商消費實力更是雄厚，這個東南亞地區人口數最多的國家，在該區域整塊GMV達700億美元的市場中，占有比重就高達4成。

而菲律賓的電商業務也大增93%，目前數位經濟規模達170億美元。

東南亞因先天地理環境關係，天災時有所聞，所以貝恩策略顧問公司認為，該區域內因地震或洪水等緣故，常常不能親自外出消費，未來的網路市場潛力無窮。