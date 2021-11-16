據美國有線電視新聞網(CNN)與《路透社》報導，美國總統拜登15日在白宮草坪簽署價值1兆美元的基礎設施法案。CNN引述白宮官員說法，拜登特別挑在與習近平舉行虛擬峰會的前幾個小時簽署法案，背後目的在於向北京證實，相較於大陸這樣的專制國家，民主的美國一樣能更有效率。

《路透社》指出，法案簽署儀式在白宮南草坪舉行，現場有大批政界人士參加。畢竟，在嚴重分歧的國會裡，這是民主黨與共和黨罕見地合作並通過法案，如今雙方更是共同出席法案簽署，慶賀雙方取得成就。

隨著拜登正式簽字使法案生效，該法案將分配數十億美元給州與地方政府，除修復橋樑與道路外，還會將寬頻網際網路覆蓋人數擴張至數百萬美國民眾，進而在全美各地創造就業機會。

儘管支持率因經濟議題而下滑，當拜登走到麥克風前時，現場還是爆出「喬！喬！喬！」(拜登的名字)的歡呼聲。隨著他準備發言，眾人更獻上鼓掌。

他說，法案的通過證明「儘管有憤世嫉俗之人，但民主與共和黨還是可以走在一起並取得成果」，並稱法案是「重建美國的藍領階級藍圖」。

白宮官員分析，就在拜習虛擬峰會的幾個小時前，拜登特別在白宮南草坪舉行大規模公共工程法案的簽署儀式，意味著其已經為外交政策打好基礎；更進一步的說，藉由在峰會上介紹美國將採取的一系列基礎建設方案，拜登要在拜習會上向習近平證明，民主的美國也能比專制的中國大陸更有效率。

官員們強調，特別是法案是在共和黨協助下通過的，凸顯民主政治未必會因為政黨惡鬥導致行動癱瘓，並履行拜登跨黨派的承諾，而這些都證明他先前說的民主也能有效運作。

儘管如此，CNN認為拜登走上與習近平的談判桌時，卻正好是其處在政治地位最為不穩的時刻。一方面，民主黨在維吉尼亞州長選戰中表現不佳；另一方面，他的民調跌落任期內新低。

相較之下，上週中國共產黨通過里程碑決議，將習近平的地位提升到與毛澤東、鄧小平相當。官員表示，習的地位大增，只會讓他與拜登會面的急切性上升。