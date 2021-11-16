譁裕(3419)近期股價剽悍，目前積極切入蘋果周邊產品認證以及低軌衛星相關產品，今股價持續強勁、開高走高，一度再攻漲停，股價最高達26.8元，短線已經連續拉出第五根漲停，譁裕短線自起漲點波段漲幅高達65%。

譁裕因短線劇烈波動，應證交所要求公告財報，譁裕9月稅後純益300萬元，每股純益0.03元，單月轉虧為盈；第3季單季營收4.15億，稅後淨損近700萬元，每股淨損0.06元。累計今年前三季稅後淨損1488萬元，每股淨損0.12元。

譁裕今年積極轉型，從天線跨至天線模組，並擴大天線應用，從無線網路設備、基地台拓展至車用雷達及物聯網等應用，譁裕看好，明年在車用雷達、日本企業專網天線、物聯網天線模組的三大產品線帶動下，營收可望成長，且隨著產品升級下，高端產品毛利率目標30%以上。法人則看好，譁裕明年營收可望介於20-25億元，較今年營收16~17億元成長。

除天線產品外，譁裕也與合作夥伴跨入低軌衛星領域，預期明年送樣，不僅如此，也取得蘋果週邊產品的認證，通過後可生產對應到iPhone、iPad的周邊產品。

譁裕自11月9日波段起漲點16.15元，至今日盤中高點26.8元，波段漲幅高達65%。