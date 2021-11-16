合勤控(3704)旗下兆勤科技(Zyxel)宣佈，旗下ATP次世代智能防火牆系列產品，正式採用知名防毒軟體公司諾頓(NortonLifeLock)旗下小紅傘Avira OEM的雲端沙箱(Cloud Sandbox)服務功能，此項整合將有助於為中小企業提供更精準的威脅偵測，以即時阻擋來自未知威脅的網路攻擊。

根據Zyxel網路威脅情資實驗室指出，每年大約能偵測到近1億個網路未知威脅，其中有70%隱藏在員工或網路使用者不易查覺的PDF或ZIP文件中。面對日益增加的資安風險，協助企業部署能保護其業務免受零時差(zero-day)和未知威脅攻擊的解決方案變得極為重要。Zyxel ATP智能防火牆結合Avira雲端沙箱服務技術，能自動將潛在的惡意文件隔離在安全且封閉的環境（或沙箱）中，模擬測試確認它們是否安全，才予以通過防火牆。

透過此次的產品整合，戶能從這項具有出色效能的革命性沙箱架構，獲得更精準的威脅偵測，以更即時的回應零時差攻擊，這也意味網管人員將能使用對的工具，快速有效地阻擋潛在威脅，進而守住企業珍貴的資產。

除了沙箱強化功能外，Zyxel ATP智能防火牆的用戶還能透過全球各地ATP智能防火牆的情資共享，持續不斷地獲得最新威脅情資洞察報告，並能直接存取這個廣大的數據庫，確保獲得全面的資安解決方案，保護其網路和企業資產免受不斷變化的威脅攻擊。

Zyxel閘道器事業部協理晏自強表示，面對日益複雜的威脅情勢，企業的資安防護力是否能跟得上腳步非常重要。透過整合NortonLifeLock旗下Avira的雲端沙箱服務，我們能夠為中小企業提供更強大且全面的沙箱解決方案，協助他們免受已知和未知威脅的侵害。