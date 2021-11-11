蔡政府執政以來，屢屢發生學術交流遭箝制，當中更是只要涉及兩岸文教交流，一定被抹紅，與近日傳出的清華大學海峽研究院案雷同，此前爆發從世新大學傳出各校簽署陸生研修承諾書，便是相同的情況。實踐大學前校長陳振貴認為，學術自由等同人權，如此炒作恐在高教圈引發寒蟬效應，不敢與大陸交流，盼我方冷靜以對，甚至破冰與大陸重新建立溝通管道、對話方式。

清華大學海峽研究院案傳出後，引發軒然大波，事件上升到國安層級，被學者評論為宛如現代版獵巫事件，甚至立法院與教育部早就關注此事。

教育部長潘文忠昨日出面回應，已發函要求各大學自我檢視及內控，強調「學術交流不能在抵觸法律下進行」，如此說法引發高教圈不滿，大學主管與學者們擔憂恐釀成寒蟬效應。

陳振貴表示，兩岸學術交流同樣屬於學術自由的範圍，「民進黨政府不是標榜大學自主嗎？」學術自由的價值更等同於基本人權，教育部卻要全面盤查，上升到國安層級，甚至要求不能在違法下進行，「一方面這是不可能的，惡意的情況也更嚴重了！」

陳振貴直說，清華大學海峽研究院案其實是「陳腔濫調」，無需過度炒作，而兩岸同文同種，大批台生在大陸求學，商務、觀光互動更是密切，學術交流更是理所當然，如今教育部對於兩岸學術交流再度說出要法辦，他呼籲蔡政府冷靜以對，甚至該與大陸破冰，建立對話的方式與管道，不要再加大仇恨，「沒有一點對話，兩岸切割、敵對，共軍對台海巡視只會更多。」

世新大學副校長李功勤認為，從事兩岸交流，守法是國民應盡的責任，但法律過度解釋，會對自由人權帶來傷害。至於教育部表明已在盤查清華大學海峽研究院案，「各大學都感受到很大的壓力」，現在甚至連線上論壇都避免參加。

論及展望未來兩岸文教交流，李功勤直說：「小有悲觀」，但學術交流是高等教育重要的一環，希望政府能在守法之餘，加大與加速開放兩岸交流。