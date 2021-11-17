義守大學醫學科技學院醫學檢驗技術學系成立至今已滿4年，首屆畢業生參加醫事檢驗師證照國家考試通過率高達62％，遠高於全國平均錄取率31％；醫技系在國考繳出漂亮成績單，在升學方面，學生考取研究所錄取率也達86％，其中錄取國立大學研究所占75％，今年畢業的洪瑞廷更以榜首錄取台大和正取清大碩士班，亮眼成績展現醫技系學生堅強實力。

義大醫技系今年畢業生劉彥慶表示，學校充分的學習資源及系上老師指導，讓他在大學4年打下深厚基礎，成功拿下國家級證照考試，也為未來的職場生涯增加優勢。

同樣通過考試的張文雅及蔡叔靜說，學校循序漸進的教學內容，加上勤作筆記與同儕相互交流，所以順利通過國考，有證照的加持，加上系上重視學科和實務課程，都能幫助她們融會貫通將所學運用於實習中，讓業界更加肯定。

醫技系首屆畢業生受矚目的還有榜首、考上台大分子與細胞生物學研究所與正取清大生物資訊與結構生物研究所的洪瑞廷，他說，考上一半的原因要歸功於義大4年的栽培，無論學術研究、臨床實習等各項訓練，都是順利考上研究所的助力。

醫技系主任曹妮娜說，首屆畢業生能有超過6成國考通過率及8成多的研究所錄取率，她為子弟兵的表現感到驕傲，尤其學生學習意願強，大家都樂於分享課堂心得，加上系上老師的全力支援，凝聚讀書風氣和向心力，這是師生們共同努力迎來豐盛的果實。

義守大學醫技系成立滿4年，且在110學年度重新編制於新設立的「醫學科技學院」，跨域整合智慧醫療科技的資源，規劃「基礎科學」、「基礎醫學」、「臨床專業科目」及「臨床實習」等課程，也在選修課程實施分流設計，讓有心往研究所深造的同學，在大一或大二時先接觸醫學研究相關課程，另於大四下學期開設了6門選修課，加強國家考試核心科目的專業授課，協助同學考上研究所及通過國家考試。